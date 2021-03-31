Поезда и электрички в Киеве встали из-за кражи кабеля: фото с места

В Киеве на станции Дарница остановились ряд электричек, все произошло по причине кражи кабеля.

Об этом 31 марта сообщили в Фейсбуке Укрзализныци.

Согласно данным УЗ кража кабеля обесточила светофор на станции Дарница, по этой причине все поезда и электрички прибудут позже своего обычного времени на 1-2 часа.

Ряд поездов, которые задержали из-за инцидента:

Ходоров - Полтава (№150 - задержан на 1.02 часа),

Ходоров - Константиновка (№1 / 2 - задержан на 0.52 часа),

Сватово - Хмельницкий (№137 - задержан на 1.04 часа),

Попасная - Киев (№19 / 20 - задержан на 0.20 часа),

Киев - Константиновка (№712 - задержан на 0.20 часа).

Пригородные:

Киев - Нежин (№6902, задержан на 0.52 часа),

Киев - Яготин (№6804, задержан на 0.53 часа),

Нежин - Киев (№6901, задержан на 1.13 часа).

По словам компании на ликвидацию проблемы может уйти до 2-х часов.

Карта местности Google maps:

Напомним, что 29 марта в районе Славгорода с поездом, ехавшим по маршруту Киев-Запорожье произошло ЧП: несколько вагонов транспортного средства сошли с рельсов.