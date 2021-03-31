Поезда и электрички в Киеве встали из-за кражи кабеля: фото с места

В Киеве на станции Дарница остановились ряд электричек, все произошло по причине кражи кабеля.
Об этом 31 марта сообщили в Фейсбуке Укрзализныци.
Согласно данным УЗ кража кабеля обесточила светофор на станции Дарница, по этой причине все поезда и электрички прибудут позже своего обычного времени на 1-2 часа.
Ряд поездов, которые задержали из-за инцидента:
Пригородные:
По словам компании на ликвидацию проблемы может уйти до 2-х часов.
Карта местности Google maps:
Напомним, что 29 марта в районе Славгорода с поездом, ехавшим по маршруту Киев-Запорожье произошло ЧП: несколько вагонов транспортного средства сошли с рельсов.