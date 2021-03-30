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Появилось видео момента крушения "Интерсити+", последствия которого устраняют даже ночью

Появилось видео момента крушения "Интерсити+", последствия которого устраняют даже ночью
Обновлено 22:36 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В понедельник, 29 марта, несколько вагонов поезда "Интерсити", следовавшего по маршруту Киев-Запорожье, сошли с рельсов в районе Славгорода. 

Движение на этом участке было остановлено, а последствия аварии до сих не устранены. 

Тем временем, в сети появились кадры момента происшествия. На записях обнародованных телеграм-каналом Perepichka News, отчетливо видно, как поезд наехал на искривленный участок рельсов. 

В телеграм-канале Сегодня показали, что ремонтники продолжают работу на поврежденном участке даже ночью. 

Как сообщалось ранее, на момент аварии в поезде находились 88 пассажиров никто из них не пострадал. Однако после аварии многим из них пришлось ждать три часа, пока их заберут с места происшествия. 

К вечеру 30 марта пострадавшие вагоны поезда были подняты на рельсы и отбуксировали с места происшествия.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 446

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Укрзализныця, Запорожская область, Интерсити, Поезда.
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