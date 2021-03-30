Появилось видео момента крушения "Интерсити+", последствия которого устраняют даже ночью

В понедельник, 29 марта, несколько вагонов поезда "Интерсити", следовавшего по маршруту Киев-Запорожье, сошли с рельсов в районе Славгорода.

Движение на этом участке было остановлено, а последствия аварии до сих не устранены.

Тем временем, в сети появились кадры момента происшествия. На записях обнародованных телеграм-каналом Perepichka News, отчетливо видно, как поезд наехал на искривленный участок рельсов.

В телеграм-канале Сегодня показали, что ремонтники продолжают работу на поврежденном участке даже ночью.

Как сообщалось ранее, на момент аварии в поезде находились 88 пассажиров никто из них не пострадал. Однако после аварии многим из них пришлось ждать три часа, пока их заберут с места происшествия.

К вечеру 30 марта пострадавшие вагоны поезда были подняты на рельсы и отбуксировали с места происшествия.