Квитки на потяги в Україні знову подорожчають? Чого чекати від менеджменту Deutsche Bahn в "Укрзалізниці"

Українці їздитимуть в поїздах під керуванням Deutsche Bahn, але платити можливо, доведеться дорожче

Уже в 2022 році оператор залізниць Німеччини Deutsche Bahn може отримати частковий контроль над діяльністю залізничного монополіста — ПАТ «Укрзалізниця». Українців же може очікувати підвищення цін на пасажирські перевезення.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в 2020 році тодішній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зробив резонансну заяву, що «Укрзалізницю» передадуть в управління національному оператору залізниць Німеччини — концерну Deutsche Bahn AG. Прем’єр навіть підкреслив тоді, що політичне рішення вже нібито прийнято і Deutsche Bahn буде керувати вітчизняними залізницями 10 років.

Втім, в той же день сам концерн Deutsche Bahn спростував слова прем’єр-міністра, заявивши, що мова йде лише про надання «консультативних послуг», які буде надавати структурний підрозділ компанії DB Engineering & Consulting.

Через 1,5 року прес-служба «Укрзалізниці» повідомила, що між українською компанією і Deutsche Bahn Engineering & Consulting укладено договір консалтингу.

«Йдеться про налагодження планування і розвитку пасажирських залізничних перевезень, оптимізації закупівель та оновлення рухомого складу», — йдеться на сайті «Укрзалізниці».

За словами в.о. голови правління «Укрзалізниці» Олександра Камишина, німецький партнер «повинен розробити дорожню карту щодо впровадження перевезень пасажирів у дальньому та приміському сполученнях на найближчі п’ять років і модель фінансування пасажирських перевезень».

Глава «УЗ» не уточнив, що саме мається на увазі під новою моделлю фінансування, але підкреслив, що компанія хоче піти від багаторічної практики, коли пасажирські перевезення фінансуються за рахунок вантажних. Тобто, найімовірніше, українцям просто запропонують платити більше за квитки.

Створення нової моделі фінансування — лише перший етап у співпраці УЗ і Deutsche Bahn Engineering & Consulting, який завершиться вже до кінця поточного року. Другим же етапом має стати прибуття на початку 2022 років команди німецьких менеджерів для операційного управління пасажирськими перевезеннями в Україні.

Як писав «Телеграф», за останні 4 роки «Укрзалізниця» недоотримала близько 100 мільярдів гривень, одна з причин — низькі тарифи на вантажоперевезення компаніям найбагатшого українця Ріната Ахметова.