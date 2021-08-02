"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ

Около 100 миллиардов гривен недополучила "Укрзализныця" за последние 4 года, что привело к созданию на предприятии критического финансового состояния. Причиной этому стал дисбаланс в тарифах на грузоперевозки в интересах компаний богатейшего украинца Рината Ахметова.

30 июля в ходе выездного заседания на Донбассе Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений, среди которых Стратегия внешнеполитической деятельности. Помимо этого СНБО рассмотрел ситуацию на АО "Укрзализныця" - железнодорожном монополисте страны, по результатам чего поручил Кабинету министров "разобраться с состоянием дел в АО "Укрзализныця" и в случае необходимости принять "кардинальные решения", в частности, кадровые", подчеркнула пресс-служба Совбеза.

По данным "Экономической правды", такую реакцию вызвала аналитическая записка, поданная СНБО и имеющаяся в распоряжении издания. В частности, кризис на госпредприятии был вызван девятью факторами, главным из которых является несовершенное тарифное регулирование, что привело к потере "УЗ" 100 миллиардов гривен за последние 4 года.

По данным СМИ, речь явно идет о субсидировании перевозчиков железной руды, крупнейшим производителем которых являются компании Ахметова, за счет других грузоотправителей и самого госпредприятия.

О нездоровой ситуации, когда перевозчик железной руды платит "УЗ" в разы меньше, чем другие клиенты, говорилось уже не раз.

Так, в 2015 году в бытность главой Одесской ОГА Михаил Саакашвили отмечал, что руда, обеспечивая 30% внутренних перевозок в Украине и на 77% экспортируясь заграницу, транспортируется в 1,4 раза дешевле, чем зерно и более чем в два раза дешевле стали. Убытки железнодорожного монополиста тогда оценивались в 900 миллионов долларов США.

По данным "УЗ", железная руда занимает львиную долю как внутренних, так и внешних перевозок. К примеру, в январе-августе 2020 года Приднепровская железная дорога осуществила перевозку 40 млн 962 тыс. тонн железной и марганцевой руды из общего объема грузов в 66 млн 301 тыс. тонн. Причем больше половины от этого объема – 23 млн 46 тыс. тонн руды, пришлись на экспортные перевозки.

Еще осенью 2020 года член наблюдательного совета "УЗ", экс-народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщал, что из-за решения Государственной регуляторной службы предприятие получает порядка 4,5 млрд грн убытков ежегодно.

"Украина порой напоминает королевство кривых зеркал. У нас действуют различные тарифы на перевозку грузов по "Укрзализныце". Но это не все! Различны тарифы на перегонку пустых (!) вагонов. Цена зависит от того, что раньше везли в вагоне. То есть, если едет пустой вагон после перевозки железной руды, то тариф для него почему-то меньше, чем для пустого вагона после перевозки зерна", - написал экс-журналист на своей странице в соцсети Facebook.

В Государственной регуляторной службе парировали обвинение, заявив, что в случае принятия новых тарифов рост расходов бизнеса составит 1,2 млрд грн. на первом этапе и 4-5 млрд грн – на втором.

Теперь, по мнению СБУ, подобный дисбаланс в тарифах обходится "Укрзализныце" в среднем в 25 миллиардов гривен и грозит предприятию банкротством.

"Дальнейшая работа компании в рамках экономически необоснованных тарифов приведет к банкротству", - цитирует издание выводы СБУ.

В Службе безопасности Украины и ранее отмечали негативное влияние Ахметова на некоторые отрасли отечественной экономики, в частности, энергосистеме. из-за аварийности принадлежащей бизнесмену Запорожской ТЭС.

Как писал "Телеграф" Ринат Ахметов в июле был занят противостоянием с НКРЭКУ из-за ситуации на рынке электроэнергии, которая примерно на 25% контролируется бизнесменом и который является основным бенефициарием возможного роста тарифов на электроэнергию. Впрочем, пока в августе тариф на электроэнергию для населения останется прежним – 1,68 грн./кВт.