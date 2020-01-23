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Гончарук подтвердил намерение передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn

Гончарук подтвердил намерение передать "Укрзализныцю" в управление Deutsche Bahn
10:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Ожидается, что самая успешная европейская компания повысит эффективность и качество украинской железной дороги.

Правительство хочет отдать "Укрзализныцю" крупнейшему немецкому ж/д оператору Deutsche Bahn в управление на 10 лет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе.

"Вчера был подписан Меморандум с Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу. Мы связываем с этим очень важным решением не только долю инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта", - сказал он.

По его словам, официальные документы еще должны быть подписаны, но политическое решение по этому вопросу уже принято.

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22 января Министерство инфраструктуры Украины и крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает оказание услуг по реформированию управленческих механизмов государственной компании "Укрзализныця".

По словам Гончарука, сотрудничество не предусматривает потерю контроля государства над компанией, поскольку немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов "Укрзализныци".

2 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного совещания с участием депутатов и правоохранительных органов дал распоряжение Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци" с целью повышения прозрачности и эффективности ее деятельности. Ответственными за подготовку плана он назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Напомним, Немецкие эксперты будут делиться опытом и управленческими решениями.

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Укрзализныця, Владимир Зеленский, Deutsche Bahn, Алексей Гончарук.
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