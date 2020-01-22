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Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подпишут меморандум

Deutsche Bahn и "Укрзализныця" подпишут меморандум
13:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Немецкие эксперты будут делиться опытом и управленческими решениями.

Акционерная компания "Укрзализныця" и крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn в Давосе (Швейцария) подпишут меморандум о сотрудничестве, который предусматривает привлечение немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений.

Об этом сообщил народный депутат Украины и член транспортного комитета Верховной Рады Александр Скичко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Есть одна хорошая и обнадеживающая новость для железной дороги. Готовится масштабный проект по сотрудничеству "Укрзализныци" и крупнейшего немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn. Сразу отвечу, что это не приватизация и не концессия. Речь идет о привлечении немецких экспертов, опыта, управленческих и технологических решений... Мы отправляемся в Давос за хорошими новостями, где должен быть подписан меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn", - написал он.

"Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Китаем

Скичко рассчитывает, что это сотрудничество даст железной дороге Украины второе дыхание и поможет выбраться из того состояния деградации, в котором она находится сейчас.

"Сразу скажу - это не значит, что после этого на железной дороге все изменится за один день. Для этого нужно провести много работы, и сотрудничество с немцами станет мощной основой для изменений", - отметил он.

Как сообщалось ранее, 21-24 января в Давосе (Швейцария) проходит Всемирный экономический форум.

В этом году форум собирает около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств.

Напомним, "Укрзализныця" выплатила по еврооблигациям около $24 млн.

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Верховная Рада, Укрзализныця, Швейцария, Экономический форум, Давос, Александр Скичко.
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