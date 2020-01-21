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"Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Китаем

"Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Китаем
09:50 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Мининфраструктуры

Новости Бизнеса:Украина и Китай подписали меморандум о развитии инфраструктуры страны.

20 января "Укрзализныця" и China Railway Construction Corp. Ltd подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Целью меморандума является сотрудничество по развитию железнодорожной инфраструктуры Украины и развитие железнодорожных перевозок между странами.

Стороны планируют обмениваться опытом и проводить совместные мероприятия для развития железнодорожного сообщения Китай-Украина и поиска инвесторов.

Документ в присутствии министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия подписали председатель правления АО УЗ Евгений Кравцов, член правления УЗ Ремигиуш Пашкевич и заместитель генерального директора CRCC Ванг Хонгвей.

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Криклий отметил, что подписание меморандума является важным этапом сотрудничества для развития железнодорожного сообщения в направлении Украина-КНР, привлечения китайских партнеров для модернизации украинской железной дороги и реализации транзитного потенциала Украины в сообщении ЕС-Китай.

Также министр инфраструктуры проинформировал, что CRCC решила открыть свое представительство в Украине.

Напомним, "Укрзализныця" выплатила по еврооблигациям около $24 млн.

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Укрзализныця, Мининфраструктуры, Меморандум о сотрудничестве, УЗ.
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