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В "Укрзализныце" назвали сумму убытков от пассажирских перевозок

В "Укрзализныце" назвали сумму убытков от пассажирских перевозок
15:49 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В "Укрзализныце" заявили, что по итогам 2019 года компания понесла убытков на сумму свыше 12 миллиардов гривень.

Убытки Укрзализныци в пассажирском секторе по результатам 2019 года могут превысить 12 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В УЗ отметили, что в 2019 году приняли в эксплуатацию 18 новых пассажирских вагонов украинского производителя (16 вагонов купейного типа и два типа СВ). Также компания заплатила за поставку еще 26 вагонов в 2020 году.

"Кроме закупки новых, Укрзализныця также обновляет парк пассажирских вагонов за счет капитально-восстановительного ремонта (КВР), что значительно продлевает срок их эксплуатации. Так, в прошлом году компания обновила 29 вагонов: срок их эксплуатации продлили на 14 лет. Общая сумма инвестиций в КВР в 2019 году превысила 340 млн грн", - говорится в сообщении.

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Напомним, в начале прошлого года компания сообщала, что по результатам 2018 года убытки от пассажирских перевозок составили 12,4 млрд грн, из них примерно 60% - от пригородных перевозок.

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Укрзализныця, Убытки, Пассажиры, УЗ.
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