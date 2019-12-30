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Понедельник, 30.12.2019
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"Я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня": Кравцов уходит из "Укрзализныци"

"Я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня": Кравцов уходит из "Укрзализныци"
21:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци" в "публичный сектор".

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился к Наблюдательному совету компании с просьбой прекратить контракт связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния "Укрзализныци" и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям. После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Наблюдательного Совета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - цитируются слова Кравцова в новогоднем обращении на сайте "Укрзализныци".

Больше подробностей и комментариев глава "Укрзализныци" пообещал раскрыть после принятия всех формальных решений.

Кабмин поддержал разделение "Укрзализныци" на три части

Он также отметил, что за последние годы трансформация "Укрзализныци" стала одной из самых масштабных среди государственных компаний, и подчеркнул, что дальше ж/д компанию ждет переход на новый уровень.

Как сообщалось, Кабмин назначил Кравцова главой правления "Укрзализныци" в январе 2019 года. Официальный срок контракта с Кравцовым истекает в 2021 году.

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Укрзализныця, Мининфраструктуры, Евгений Кравцов.
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