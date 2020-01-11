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"Без задержек и в полном объеме": "УЗ" погасила евробонды на $24 миллиона

"Без задержек и в полном объеме": "УЗ" погасила евробонды на $24 миллиона
16:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" выплатила по еврооблигациям около $24 млн.

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) осуществила выплату купона по еврооблигациям, размещенных в 2019 году на общую сумму $594,9 млн сроком на пять лет (согласно условиям основного займа в размере $500 млн и дополнительного займа в размере $94,9 млн), сообщила пресс-служба УЗ в субботу.

"Укрзализныця" своевременно осуществила выплату купона по еврооблигациям на сумму около $24 млн… Выплата по внешним обязательствам в очередной раз осуществлена без задержек и в полном объеме", - указано в сообщении.

При этом уточняется, что "Укрзализныця" в 2019 году погасила часть основного долга в сумме $300 млн по еврооблигациям, дебютный выпуск которых состоялся в 2013 году, и выплатила очередной купонный доход по ним. Остальные $200 млн по этому выпуску остаются до погашения в последующие два года.

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"Укрзализныця" в 2019 году впервые после шестилетнего перерыва привлекла финансирование с международного рынка капитала через выпуск еврооблигаций на сумму $594,9 млн с конечным сроком погашения в 2024 году со ставкой купона 8,25% годовых.

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Укрзализныця, Облигации, Евробонды.
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