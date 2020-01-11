Инцидент на железнодорожной станции Кировоградщини: три поезда задержано

Новости Украины:Из-за ДТП на железнодорожной станции в Кировоградской области возможны задержания поездов.

АО "Укрзализныця" сообщает о возможных задержках пассажирских поездов в связи с ДТП в районе железнодорожной станции в Кировоградской области

В субботу в 10:55 в районе железнодорожной станции Счастливая (Кировоградская область) произошло транспортное происшествие с участием автомотрисы и грузового поезда.

Травмированных и пострадавших нет, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Для ликвидации последствий аварии задействованы восстановительный поезд. Обстоятельства выясняются.

"Из-за столкновения задерживаются такие поезда: № 738 Запорожье - Киев на 29 минут № 243 Днепр - Ивано-Франковск - на 1час 4 минуты, № 732 Киев - Запорожье - на 1 час 48 минут (ориентировочное время задержки этого поезда на отправку обратно из Запорожья в Киев составляет 40 минут)", - отмечается в сообщении.