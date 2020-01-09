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Двойное убийство: в Кировоградской области расстреляли семью

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Двойное убийство: в Кировоградской области расстреляли семью
14:53 Сегодня Телеграф Фото: GromadskiyRyxSt5

Новости Украины:В городе Светловодск Кировоградской области совершено двойное убийство, а преступник скрылся.

В городе Светловодск Кировоградской области совершено двойное убийство. Об этом сообщает Главное управление полиции в Кировоградской области. Отмечается, что трагедия произошла вечером 8 января.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 8 января около 19 часов от местной жительницы, которая рассказала, что неизвестный нанес огнестрельные ранения ее родственникам – мужу и жене, в возрасте 36 и 40 лет", – рассказали правоохранители.

От полученных ранений муж и жена погибли на месте. Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению данного убийства.

"На месте происшествия работают сотрудники местного отдела полиции, управления уголовного розыска и следствия полиции области, другие оперативные подразделения, эксперты и специалисты кинологического центра", – рассказали в Нацполиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". В полиции просят, если кому-то известна какая-либо информация о совершении данного преступления, сообщить ее по телефону "102".

В то же время на странице "Громадський рух Стаття п'ять" сообщается, что тела мужа и жены были обнаружены во дворе возле частного дома по улице Вишневой, где они проживали.

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"Стало известно, что сначала был убит мужчина, от услышанного громкого выстрела во двор вышла женщина, которая также получила огнестрельное пулевое ранение не совместимы с жизнью. Нападавшие скрылись с места преступления. Как выяснилось, в убитой женщины остался 19-летний сын", – рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось, как 4 января в арендованной на праздники квартире в Подольском районе Киева обнаружили тела двух девушек.

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Полиция, Убийство, Кировоградская область, Светловодск, Происшествие.
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