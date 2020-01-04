В Киеве на арендованной квартире убили двух девушек

Новости Украины:В Киеве полиция расследует двойное убийство.

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства двойного убийства в Подольском районе Киева, начато уголовное производство.

"Тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование", – сказано в сообщении на сайте Нацполиции Киева в субботу вечером

В полиции уточнили, что в 16:20 в Подольское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила два женских трупа.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального и главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт.

"Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу", – сказано в сообщении.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.