В Днепре на свалке обнаружен труп младенца

Новости Украины:В Днепре на территории полигона бытовых отходов обнаружен труп младенца.

В Днепре на мусорном полигоне "Правобережный" обнаружили тело новорожденного младенца, которое было завернуто в тряпку и помещено в мусорный пакет. Жуткую находку среди груды отходов выявили в пятницу, 3 января. Об этом сообщает "Информатор".

Вероятно, на свалку пакет с младенцем был привезен в одной из мусорных машин. По предварительным данным, его нашел работник полигона. Информации о том, какого пола был малыш, пока нет.

На место вызывали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть, причина которой станет извнстна после экспертизы. Территорию полигона оцепили, сейчас там работают оперативно-следственная группа полиции, специалист бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудники розыска. Официальной информации об инцидента пока нет.

Как сообщалось, 3 января около 18:00 на линию "102" поступило сообщение о том, что в с.Угринов Тернопольской области в клубе возник пожар и прогремел взрыв.

По информации ГСЧС, восемь детей получили ожоги и были госпитализированы вследствие хлопка неизвестного происхождения с последующим горением.