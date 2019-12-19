В Киеве на берегу озера обнаружили труп девушки

Новости Украины:В Соломенском районе столицы на Совских прудах нашли труп полуголой девушки.

В Киеве в районе Кадетского Гая жестоко убили женщину. Тело нашли возле авто убитой на берегу озера.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook. Убийство произошло недалеко от дома женщины, тело утром 19 декабря нашли прохожие.

Женщина была почти полностью без одежды. Участок, где произошло убийство, очень хорошо просматривается с дороги и окружающих домов.

Пресс-офицер полиции Соломенского района Киева Елена Мошко в комментарии УНН сообщила, что возле автомобиля, который стоял у озера, обнаружили труп девушки.

"В 7:00 поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что увидел у озера открытый автомобиль, у которого лежала девушка", - рассказала Мошко.

По ее словам, сейчас там работает следственно-оперативная группа Соломенского района полиции.

"Тело осмотрели. По предварительной информации, без признаков насильственной смерти. После проведения всех необходимых следственных действий, будет решаться вопрос об открытии уголовного производства", - сказала Мошко.

Также Мошко отметила, что пока событие зарегистрировано только в журнале единого учета заявлений и сообщений, как внезапная смерть.

Напомним, в центре Киева полиция обнаружила два изувеченных трупа.