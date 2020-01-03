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На Тернопольщине горел клуб: восемь детей госпитализированы

На Тернопольщине горел клуб: восемь детей госпитализированы
21:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Восемь детей были госпитализированы в больницу с ожогами после возгорания в клубе в селе Угринов.

Восемь детей получили ожоги и были госпитализированы вследствие хлопка неизвестного происхождения с последующим горением, произошедшего в клубе с.Угринов Подгаецкого района Тернопольской области в пятницу вечером, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о хлопке и возгорании поступила спасателям в 17.40. "В 17:58 подразделениями ГСЧС пожар локализован, а в 18:10 полностью ликвидирован на площади 30 кв.м. Вследствие данного события 8 детей госпитализированы в больницу с ожогами", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Тернопольской области, следственная оперативная группа Национальной полиции и газовая служба. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Напомним, ранее в Житомирской области 13-летний подросток заметил задымление из окна частного дома, где жила 88-летняя пенсионерка, которая не передвигается самостоятельно. Он вывел ее на улицу и сообщил о пожаре, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

 

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Пожар, Тернопольская область, Угринов, Село Угринов.
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