В Одессе из-за пожара эвакуировали 9-этажное общежитие Политеха (Видео)

Новости Украины:Спасатели установили, что загорелся матрас в комнате на 5 этаже 9-этажного здания.

Спасатели 31 декабря ликвидировали возгорание в комнате 9-этажного общежития Одесского национального политехнического университета. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"31 декабря в 13:01 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в комнате на 5 этаже 9-этажного общежития Одесского национального политехнического университета по улице Маршала Говорова, 11е", - говорится в сообщении.

"Пожар был ликвидирован в 13:20 на площади 1 м2. Сотрудники ГСЧС из соседних комнат спасли и вывели на свежий воздух 3 человека, из здания эвакуировали 50 человек по лестничным маршам. Погибших и пострадавших нет", - информируют в ГСЧС.

Вероятная причина пожара - короткое замыкание в электросети. Ущерб - устанавливается.

От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 47 человек личного состава.