Пожар в колледже Одессы: уволены глава управления ГСЧС и его зам

Новости Украины:Виктор Федорчак и Михаил Вовк уволены из-за пожара в колледже Одессы.

В связи с резонансным пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.

Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ГСЧС.

Как отмечается, приказом ГСЧС Украины генерал-майор службы гражданской защиты Федорчак уволен в запас ВСУ. Другим приказом ГСЧС освобожден от занимаемой должности заместитель начальника по предупреждению чрезвычайных ситуаций Михаил Вовк.

Приказом ГСЧС Украины от 20 декабря на должность начальника регионального главка ГСЧС назначен полковник Вадим Шулюк, который до этого был первым заместителем Федорчака, после отстранения которого исполнял обязанности начальника главка.

Как пояснил представитель управления, оба увольнения связаны с пожаром в колледже, приведшего к массовой гибели людей.

Напоминаем, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений. В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в связи с пожаром ГБР проводит расследование по факту служебной халатности сотрудников регионального главка ГСЧС (ч. 2 ст. 367 УКУ).

17 декабря стало известно, что причиной возгорания стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов. Во время недавнего визита в Одессу премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что будет ходатайствовать об увольнении Федорчака. Сегодня на заседании сессии Одесского облсовета депутаты обратились к руководству ГСЧС и МВД с просьбой уволить Федорчака.