Юный герой: на Житомирщине парень спас пенсионерку от пожара (Фото)

Новости Украины:Подросток спас пожилую женщину от пожара в Житомирской области.

В Житомирской области 13-летний подросток заметил задымление из окна частного дома, где жила 88-летняя пенсионерка, которая не передвигается самостоятельно. Он вывел ее на улицу и сообщил о пожаре, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

"30 декабря около 14:00 13-летний Виктор Ващенко, житель села Дружбовка Коростенского района, шел по улице и увидел дым из окна частного дома. Парень сразу побежал в дом, который был уже задымлен. Он знал, что там же проживает 88-летняя пенсионерка, которая почти не передвигается. Женщину обслуживают социальные работники. Зачерпнув ведро воды из колодца во дворе, он побежал внутрь… Вылил его в "сенях" и начал искать хозяйку. Бабушка сидела на кровати в одной из комнат. Мальчик вывел ее на улицу и побежал сообщить о пожаре соседям и внуку, который живет в конце улицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пенсионерка сказала о наличии в доме еще одного ее внука, который приехал из Киева.

"Внук, ориентировочно 40-летнего возраста, спал на кровати в дальней комнате. Граждане разбудили его и вывели из дома. Ни бабка, ни ее родственник в медицинской помощи не нуждались, соседи отвели их к себе", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что пока люди спасали жителей дома, доступ кислорода способствовал быстрому распространению огня по деревянному дому. На момент прибытия пожарных пламя полностью охватило дом изнутри и половину крыши.

"Поскольку рядом не было водоисточника, специалистам ГСЧС пришлось ездить на дозаправку водой на реку, в 7 км от места происшествия. В 14:49 пожар был локализован и после длительного поливания конструкций дома в 19:03 ликвидирован. Причину возникновения возгорания и все обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе.