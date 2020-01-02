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В Николаевской области сгорел тепловоз пассажирского поезда (Фото)

В Николаевской области сгорел тепловоз пассажирского поезда (Фото)
14:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Тепловоз пассажирского поезда "Харьков-Херсон" загорелся на ходу, пожарные боролись с огнем три часа.

В Николаевской области спасатели ликвидировали возгорание тепловоза пассажирского поезда сообщением "Харьков-Херсон".

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 2 января в 11:36 поступила информация о возгорании тепловоза пассажирского поезда "Харьков-Херсон" возле станции Любино в Снигиревском районе.

На месте пожара пожарные выяснили, что машинист, его помощник и проводники пытались потушить возгорание огнетушителями, но это им не удалось.

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"В 12:00 пожарные локализовали пожар, в 12:35 ликвидировали на площади 10 кв. м, его причина - замыкание высоковольтной камеры секции Б тепловоза 2Т10УТ0070", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тепловоз отцепили от вагонов поезда и отогнали на безопасное расстояние. В результате пожара никто не пострадал.

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Николаевская область, Пожар, Поезд, Тепловоз, ГСЧС.
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