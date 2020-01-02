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В Николаеве открыли новую троллейбусную линию (Фото)

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В Николаеве открыли новую троллейбусную линию (Фото)
10:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Николаевский горсовет

Новости Украины:В Николаеве построили новую троллейбусную линию на которую потратили 34 миллиона гривень.

В Николаеве завершили строительство новой троллейбусной линии вокруг микрорайона Намыв, которая обошлась городскому бюджету в 34 миллиона гривень. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

"Завершено строительство новой троллейбусной линии длиной 3,2 километра вокруг Намыва. Ее строительство обошлось в 34 миллиона гривень, в том числе 16 млн - стоимость модульной электрической подстанции, которая будет обеспечивать линию электроэнергией. Она построена по последним строительным нормам - на ней установлено самое современное, энергоэффективное оборудование. Вдоль маршрута оборудованы новые остановочные павильоны", - говорится в сообщении.

По словам Николаевского городского головы Александра Сенкевича, уже практически все готово к запуску троллейбусов на маршруты. Правда, учитывая некоторые финансовые и технические вопросы, пользоваться новой линией жители Намыва смогут чуть позже.

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"К сожалению, из-за бюрократических процедур мы не выпустим на линии новые троллейбусы. Однако мы работаем над этим вопросом: планируем получить кредит ЕБРР для приобретения 60 новых машин", - поделился планами городской голова.

Он также рассказал, что уже в этом году начинаются работы по строительству еще одной троллейбусной линии - к удаленному Корабельному району.

Напомним, первый день нового года запорожцы отметили "трезвой пробежкой" по центральному проспекту города.

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Николаев, ЕБРР, Остановка, Троллейбусная линия.
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