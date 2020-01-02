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Возле Офиса президента открыли бесплатный каток (Фото, Видео)

Возле Офиса президента открыли бесплатный каток (Фото, Видео)
10:31 Сегодня Телеграф Фото: bigkiev.com.ua

Новости Украины:В Киеве впервые была открыта в этом году ледовая площадка возле Офиса президента.

В Киеве открыли ледовую площадку возле Офиса президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "Большой Киев".

Новый каток на Банковой абсолютно бесплатный, как и прокат коньков (со своими тоже можно) - при входе дают жетон для обмена на коньки. Все коньки новые, от 27 до 45 размера, но без заточки, поэтому немного они скользкие на поворотах.

Также здесь есть надувной шатер, внутри которого можно переобуться, оставить вещи и погреться. Но перекусить на катке негде - фудкортов нет, но недалеко на Лютеранской есть продуктовый магазин. Рядом установлены два биотуалета.

Курить на катке, а также рядом с ним строго запрещено. Рядом патрулируют полицейские и можно получить штраф 200 грн.

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Что касается работы катка, то открыт он с 10:00 до 20:00, но катание разбито на сеансы - сеанс катания один час, а затем перерыв 30 мин на очистку льда. Заметим, что именно чистка, а не заливка новым слоем воды, поэтому к концу дня качество льда уже не очень. В одно время на катке может кататься до 40 человек, самый большой ажиотаж - после обеда.

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Киев, Каток, Владимир Зеленский, Офис Президента.
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