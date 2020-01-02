Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 1 января: анбандлинг "Нафтогаза" и повышение "минималки"
Итоги дня 1 января: анбандлинг "Нафтогаза" и повышение "минималки"
Кулеба: Украина не готова вернуться к прямым поставкам газа из России
Кулеба: Украина не готова вернуться к прямым поставкам газа из России
Арсенал сумел обыграть Манчестер Юнайтед (Видео)
Арсенал сумел обыграть Манчестер Юнайтед (Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 3 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 3 января

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 3 января

Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 3 января
10:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:3 января Православная церковь почитает память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, появившегося на свет во второй половине XIII века.

3 января еще продолжала по городам и весям шуметь и веселиться молодежь, отмечая новогодний праздник, а хозяева степенные отгуляв, отдохнув и выспавшись хорошенько за дела принимались.

"Мужик-проказник - работает и в праздник", ведь у него "сердце радостно поет, а голова спать не дает". Да к тому же Петр Полукорм напоминал о быстротечности времени, вместе с которым стремительно таяло все, что было осенью припасено.

В подвалах, где еще месяц назад от обилия овощей, солений, варений хозяйки с трудом разворачивались, к этому дню уже и на полках заметно редело, и бочки с маринадами полупустыми стояли. Скудели погреба, а "в амбарах и овинах все дошло до половины". Значит, пришла пора подсчитать оставшееся и распределить его так, чтобы до нового урожая хватило.

3 января отмечают Петров день. Именно сейчас следует наблюдать за погодой, поскольку по ней можно предсказать, каким будет сентябрь – теплым или холодным. Святитель Петр – православный чудотворец и московский митрополит. В народе праздник получил название День Петра-полукорма, поскольку к тому времени половина домашних заготовок на зиму уже съедалась.

Чтобы защитить дом от злых сил, клали серебряный предмет на видное место (часто это была небольшая ложечка). Считалось, что после этого на пути не будут встречаться злые люди.

Приметы на 3 января:

В народе говорили, каков Петр, таким и сентябрь будет.

3 января нельзя подслушивать и подглядывать, иначе можно в ближайшем будущем лишиться зрения и слуха.

Запрещается давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые предметы. Кто ослушается, того в скором времени будут ждать потери.

2 января - приметы и обряды в Игнатьев день

Много снега в этот день – к хорошему урожаю.

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.

Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.

Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.

Ярко-красный рассвет сулит метель.

В этот день никому не желают счастья и здоровья, потому что все исполнится с точностью до наоборот.

Если галки и вороны в воздухе вьются, будет снег; на землю садятся – к оттепели, сидят на верхушках деревьев – к морозу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, 2 января, Какой завтра праздник, Новый год 2020, Праздник 3 января.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До "сотни" за 5,7 секунды: в сети появились первые снимки Genesis GV80
02 "Мир знает на чьей стороне правда": посол Украины в Польше ответил на скандальные слова Путина
03 Наиболее полезен для мужчин: напиток, который нужно регулярно пить "сильному" полу
04 Пейте томатный сок: он не только вкусный, но и необычайно полезный
05 Ситуация в Австралии ухудшается: число погибших достигло 15 человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
Мороз и солнце: прогноз погоды на 2 января
В главном соборе Берлина прозвучала молитва за мир в Украине
В Берлине прозвучала молитва за мир в Украине
&quot;Лучший подарок в жизни&quot;: побег экс-главы Nissan подготовила его жена
Побег экс-главы Nissan подготовила его жена
ТОП_5 самых опасных дней в январе 2020 года
ТОП_5 самых опасных дней в январе 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь