Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 3 января

Новости Украины:3 января Православная церковь почитает память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, появившегося на свет во второй половине XIII века.

3 января еще продолжала по городам и весям шуметь и веселиться молодежь, отмечая новогодний праздник, а хозяева степенные отгуляв, отдохнув и выспавшись хорошенько за дела принимались.

"Мужик-проказник - работает и в праздник", ведь у него "сердце радостно поет, а голова спать не дает". Да к тому же Петр Полукорм напоминал о быстротечности времени, вместе с которым стремительно таяло все, что было осенью припасено.

В подвалах, где еще месяц назад от обилия овощей, солений, варений хозяйки с трудом разворачивались, к этому дню уже и на полках заметно редело, и бочки с маринадами полупустыми стояли. Скудели погреба, а "в амбарах и овинах все дошло до половины". Значит, пришла пора подсчитать оставшееся и распределить его так, чтобы до нового урожая хватило.

3 января отмечают Петров день. Именно сейчас следует наблюдать за погодой, поскольку по ней можно предсказать, каким будет сентябрь – теплым или холодным. Святитель Петр – православный чудотворец и московский митрополит. В народе праздник получил название День Петра-полукорма, поскольку к тому времени половина домашних заготовок на зиму уже съедалась.

Чтобы защитить дом от злых сил, клали серебряный предмет на видное место (часто это была небольшая ложечка). Считалось, что после этого на пути не будут встречаться злые люди.

Приметы на 3 января:

В народе говорили, каков Петр, таким и сентябрь будет.

3 января нельзя подслушивать и подглядывать, иначе можно в ближайшем будущем лишиться зрения и слуха.

Запрещается давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые предметы. Кто ослушается, того в скором времени будут ждать потери.

Много снега в этот день – к хорошему урожаю.

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.

Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.

Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.

Ярко-красный рассвет сулит метель.

В этот день никому не желают счастья и здоровья, потому что все исполнится с точностью до наоборот.

Если галки и вороны в воздухе вьются, будет снег; на землю садятся – к оттепели, сидят на верхушках деревьев – к морозу.