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Из Киева в Одессу запускают новый поезд "международного стандарта": сколько стоит и как выглядит

Из Киева в Одессу запускают новый поезд "международного стандарта": сколько стоит и как выглядит
23:28 Сегодня Телеграф

С понедельника, 9 августа, в Украине запустят новый поезд №287/288 "Киев - Одесса", который будет курсировать через день по нечетным числам вплоть до конца лета. 

По информации сайта "Укрзализныця", из столицы состав будет отправляться в 00:55, а обратно из Южной Пальмиры - в 13:33. 

В пресс-службе добавляют, что новый поезд состоит только из вагонов класса RIC - это международный стандарт пассажирских вагонов для двоих пассажиров, с рукомойником и прочими удобствами (смотри фото).

Известно, что билет до Одессы на этот поезд будет стоить около 730 грн.

Для сравнения, желающие отправиться на юг Украины другим рейсом первого класса могут за 780 грн (сидячие места). Купе в других поездах "Киев-Одесса" стоит около 650 грн, люкс - 1350. Самолет же обойдется дороже: от 2 000 грн в одну сторону.

Впрочем, те, кто хочет сэкономить, могут выбрать и BlaBlaCar, где есть варианты от 300 грн за поездку с человека.

Напомним, в Китае выпустили новый высокоскоростной поезд, который движется с помощью магнитной левитации и может развивать максимальную скорость 600 километров в час.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Киев, Одесса, Укрзализныця, Поезд, ЮЖД.
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