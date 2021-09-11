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Лампу в поїзді "Укрзалізниці" прикріпили до стелі пластиром: пасажири в подиві

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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На залізниці використовують поїзда різних поколінь. Новина оновлена 11 вересня 2021, 10:08
На залізниці використовують поїзда різних поколінь.

Пасажирам умови вибирати не доводиться.

Після того як "Укрзалізниця" похвалилася оновленими вагонами потягів і електричок, користувачі мережі Інтернет продовжують постити незвичайні лайфхаки від провідників для допомоги тим потягам, до яких модернізація ще не дійшла.

Фото незвичайного "поліпшення" опублікувала на Фейсбуці Дарія Мазур.

Мешканка Ізяслава повідомила, що її чоловік Михайло повертався зі Львова, коли помітив, що лампа на стелі прикріплена медичним пластирем.

Дівчина зазначила, що при цьому лампа працювала.

Креатив проявили в поїзді №150 "Ворохта-Полтава". Як написала дівчина, у когось "золоті руки (правда зо с*аки)". "Укрзалізниця" вже вийшла на зв’язок під постом дівчини з уточненням деталей.

Раніше "Телеграф" писав, що порядок і якість вагонів не раз викликали нарікання пасажирів. Так, відома українська співачка розкритикувала залізничного перевізника за бруд і комах в вагонах. Інша медіаперсона — Альоні Омович "Укразалізниці" припала до душі як фон для фото її сідниць.

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