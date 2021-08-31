"Укрзалізниця в шоці": українська Кім Кардашьян поділилася відвертим фото в вагоні поїзда
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Блогерша Олена Омович оголилася в вагоні Укрзалізниці.
Збільшила в травні 2021 року сідниці модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, продовжує хвалитися своєю "новою" попою.
На своїй сторінці в Інстаграмі, на яку підписано понад півтора мільйона користувачів, блогерша опублікувала нове відверте фото. І, звісно ж, на знімку головний акцент Олена зробила на сідниці.
Дівчина позує в купе вагона "Укрзалізниці", зазначивши, що вона та сама попутниця, яка за законом підлості, ніколи не попадеться.
"Укрзалізниця в шоці, хоча мої фото не найжорсткіше, що вони бачать на своїй роботі" — написала під знімком Омович.
Відзначимо, що в коментарях деякі користувачі мережі зазначили, що не дуже б хотіли собі таку попутницю.
Раніше, "Телеграф" писав, що Олена Омовіч похвалилася шикарним бюстом в купальнику.
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