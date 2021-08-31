Укр

"Укрзализныця в шоке": украинская Ким Кардашьян поделилась откровенным фото в вагоне поезда

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Алена Омович Новость обновлена 31 августа 2021, 16:44
Алена Омович

Блогерша Алена Омович обнажилась в вагоне Укрзализныцы.

Увеличившая в мае 2021 года ягодицы модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, продолжает хвастаться своей "новой" попой.

На своей странице в Инстаграме, на которую подписано более полутора миллиона пользователей, блогерша опубликовала новое откровенное фото. И, естественно, на снимке главный акцент Алена сделала на ягодицы.

Девушка позирует в купе вагона "Укрзализныцы", отметив, что она та самая попутчица, которая по закону подлости, никогда не попадется.

"Укрзализныця в шоке, хотя мои фото не самое жесткое, что они видят на своей работе" — написала под снимком Омович.

Отметим, что в комментариях некоторые пользователи сети отметили, что не очень бы хотели себе такую попутчицу.

Ранее, "Телеграф" писал, что Алена Омович похвасталась шикарным бюстом в купальнике.

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