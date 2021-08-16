"Прибавила в весе в правильном месте": украинская Ким Кардашьян поразила пышной грудью (фото)

Увеличившая ягодицы модель Алена Омович в мае 2021 года похвасталась своим шикарным бюстом на фоне бассейна в одесском отеле Палас Дель Мар.

Девушка поделилась новыми фото в Инстаграме, на которых позирует в белом купальнике.

"Мое лицо, когда поняла, что прибавила в весе в правильном месте", - пошутила Омович.

Украинская инста-дива имеет 1,5 миллионов подписчиков. Киевлянку уже давно прозвали украинской Ким Кардашьян. С каждым постом в соцсети девушка предстает все более раскрепощенной.

Недавно Алена Омович показала свою увеличившую попу с необычного ракурса.