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"Прибавила в весе в правильном месте": украинская Ким Кардашьян поразила пышной грудью (фото)

"Прибавила в весе в правильном месте": украинская Ким Кардашьян поразила пышной грудью (фото)
07:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram Alena Star

Увеличившая ягодицы модель Алена Омович в мае 2021 года похвасталась своим шикарным бюстом на фоне бассейна в одесском отеле Палас Дель Мар.

Девушка поделилась новыми фото в Инстаграме, на которых позирует в белом купальнике.

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"Мое лицо, когда поняла, что прибавила в весе в правильном месте", - пошутила Омович.

Алена Омович в купальнике

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Алена Омович в купальнике

Украинская инста-дива имеет 1,5 миллионов подписчиков. Киевлянку уже давно прозвали украинской Ким Кардашьян. С каждым постом в соцсети девушка предстает все более раскрепощенной.

Недавно Алена Омович показала свою увеличившую попу с необычного ракурса.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Одесса, Блогеры, Алена Омович.
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