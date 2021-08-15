С глаз долой: Дженнифер Лопес удалила все фото и видео с экс-женихом Алексом Родригесом в Instagram

После заявления о разрыве помолвки (да и отношений в целом) Дженнифер Лопес и американского бейсболиста Алекса Родригеса прошло четыре месяца. За это время 52-летняя артистка успела сойтись со своим бывшим возлюбленным, голливудским актером Беном Аффлеком, с которым Джен отпраздновала свой день рождения 24 июля на шикарной яхте, якобы принадлежащей украинскому олигарху Ренату Ахметову, представители которого опровергают данную информацию.

Видимо, Лопес решила действительно начать все с чистого листа и удалила все совместные фото и видео с Родригесом в Инстаграме, в том числе снимки, которые были сделаны возле Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года в день инаугурации президента Джо Байдена. Также звезда отписалась от аккаунта Родригеса. Внимательные поклонники певицы впервые заметили это в субботу, 14 августа, передает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что возобновления отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека одобрили друг актера Мэтт Деймон и бывшая жена Аффлека Дженнифер Гарнер.