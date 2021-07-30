"Ненавижу настоящую любовь": Мэтт Деймон ответил на воссоединение близкого друга Бена Аффлека и Джей Ло

О воссоединении голливудских звезд Дженнифер Лопес и Бена Аффлека спустя 17 лет стало известно в мае 2020 года.

Возобновления отношений своего лучшего друга прокомментировал звезда фильма "Умница Уилл Хантинг", 50-летний американский актер Мэтт Деймон, с которым Аффлек дружит еще со времен начальной школы в Бостоне. Недавно на шоу SiriusXM The Jess Cagle Show знаменитость не удержался от едкого комментария и шутливо заявил: "Ненавижу настоящую любовь. Не желаю им ничего, кроме трудностей!". В то же время на этой неделе Дэймон, представляя свой новый фильм "Тихий омут" в Нью-Йорке, раскрыл изданию Extra, что рад за своего друга: "Он лучший. Он заслуживает всяческого счастья на свете. Я рад за них обоих".

До встречи с Аффлеком Лопес была замужем два раза: за официанта из Майами Охани Ноа и танцора Криса Джадда. Роман с Беном начался в 2002 году, а в ноябре возлюбленные, которые на тот момент считались самой популярной парой Голливуда, уже объявили о помолвке. Интересно, что журналисты прозвали пару Bennifer (комбинация имен).

Источник: Сплетник

Источник: Сплетник

Источник: Сплетник

Свадьба знаменитостей была запланирована на 14 сентября 2003 года, но отменена днем ранее. Окончательно пара рассталась в 2004 году. После этого Дженнифер вышла замуж за певца Марка Энтони и родила от него двойняшек Эмму и Макса. Сам Аффлек связал себя узами брака с актрисой Дженнифер Гарнер. У пары появились трое детей: дочери Вайолет Энн и Роуз Элизабет, и сын Сэмюэль.

Со временем и эти пары прошли бракоразводные процессы.

Фото: Коллаж "Телеграф"

Напомним, что в этом году Дженнифер Лопес рассталась со своим женихом, американским бейсболистом Алексом Родригесом, а сам Аффлек - с актрисой Аной де Армас.

Ходят слухи, что актер планирует сделать предложение своей возлюбленной. Также поговаривают, что в скором времени знаменитости могут начать жить вместе.