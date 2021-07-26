У Ахметова прояснили происхождение яхты, на которой Дженифер Лопес праздновала день рождения

Американская актриса и певица Дженифер Лопес отпраздновала свой 52-ой день рождения на роскошной яхте "Валери" (Valerie), находящейся в Средиземном море.

Позже Центр противодействия коррупции указал на одну интересную деталь - судно, по их информации, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, но выставлена на продажу. В связи с этим они предложили авторам программы "Большая деолигархизация" прокомментировать эту информацию.

"Отвечаем - проблема только в том, что это фейк", - сообщили в "Большой деолигархизации" и дали ссылку на сообщение представителя Ахметова.

Пресс-секретарь бизнесмена Анна Терехова в комментарии Kyiv Post заявила, что данная яхта ему не принадлежит.

"Эта яхта не имеет ничего общего с Ринатом Ахметовым и/или компаниями, которые он контролирует", - сказала она.

Впрочем на сайте Superyachts Fan, который отслеживает владельцев роскошных яхт и самолетов, указано, что "Валери" принадлежит Ахметову.

Как сообщалось ранее, яхта Royal Romance, которой владела семья народного депутата от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, сменила компанию-владельца.