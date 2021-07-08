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Медведчук спрятал свою роскошную яхту от санкций

Медведчук спрятал свою роскошную яхту от санкций
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф

Пятипалубная яхта Royal Romance, которой владела семья народного депутата от "Оппозиционного платформы - "За жизнь" Виктора Медведчука, сменила компанию-владельца.

Как сообщает "Слидство_Инфо", 31 марта владельцем яхты стала офшорная компания Lanelia Holdings Ltd (Маршалловы острова). Стоит отметить, что такой фирмы в декларации Медведчука нет.

По данным журналистов, яхта перешла к новому владельцу, когда против Медведчука и его семьи начали вводить санкции на имущество и активы по подозрению в финансировании терроризма.

В то же время, есть факты, которые свидетельствуют, что семья Медведчука и дальше продолжает пользоваться яхтой, которая формально ей больше не принадлежит.

Так, по данным ресурса Marine Traffic, после переоформления яхты она путешествовала возле побережья Хорватии, где пришвартовалась 10 апреля. Уже 11 апреля Оксана Марченко опубликовала в Инстаграм фото с геолокацией "Хорватия".

Отметим, впервые о яхте политика написал  экс-нардеп Сергей Лещенко в 2015 году. Тогда он отмечал, что Медведчук купил судно за 200 млн долларов. По информации экс-нардепа, яхта имеет большой бассейн, лифт и просторными номерами на 14 гостей и 22 членов экипажа. 

В 2020 году журналисты Bihus.Info сообщали, что семья Медведчука владеет яхтой стоимостью $200 млн, но она отсутствовала в декларации депутата за 2019 год.

Яхта появилась в декларации Медведчука лишь в 2020 году.

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В феврале 2021 года решением СНБО было наложено санкции на три канала Медведчука. После чего в санкционный список попал и сам политик и его супруга.

Их ввели из-за подозрений в финансировании терроризма. Суд арестовал нефтепродуктопровод из РФ, который связывают с Медведчуком и одну из яхт.

В мае в доме Медведчука и офисе ОПЗЖ провели обыски. 11 мая Виктора Медведчука объявили о подозрении в государственной измене. С тех пор политик находится под домашним арестом.

8 июля в Печерском районном суде Киева рассматривали дело о продлении меры пресечения Медведчуку.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Санкции, Виктор Медведчук, РНБО, ОПЗЖ.
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