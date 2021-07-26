Дженифер Лопес отпраздновала день рождения на яхте Ахметова: в сеть просочились фото

Известная американская актриса и певица Дженифер Лопес накануне отпраздновала свой 52 день рождения на роскошной яхте вместе со своим партнером Беном Аффлеком.

В этой истории примечательно то, что яхта Valerie принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Как сообщает Центр противодействия коррупции со ссылкой на Daily Mail, стоимость судна составляет ориентировочно 130 миллионов долларов (более 3,5 миллиардов гривен).

На яхте имеются 6 палуб, 7 спален, лифт, бассейн, кинотеатр и прочие удобства. Valerie была спущена на воду десять лет назад и с тех пор, преимущественно, находится в Средиземном море, где катает важных гостей.

"Правда, сейчас яхта выставлена на продажу. Интересно, в чем проблема?", - поинтересовались в ЦПК.

Как сообщалось ранее, в начале июля между НКРЭКУ и ДТЭК Ахметова произошел публичный конфликт. "Телеграф" разбирался в чем его причины и как от этого могут пострадать обычные украинцы.