Это случилось: Дженнифер Лопес подтвердила свой роман с Беном Аффлеком поцелуем (фото)

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая ранее порадовала поклонников общим фото с подросшей дочерью Эммой, официально подтвердила свои отношения с бывшим женихом, голливудским актером Беном Аффлеком. Пара отпраздновала 52-летие певицы на роскошной яхте.

Популярная исполнительница опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме несколько фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру, а последний снимок стал сюрпризом для фанатов артистки.

На нем запечатлен нежный поцелуй Джей Ло и Аффлека.

Также Джей Ло выложила видео, на котором хвастается своим шикарным телом в купальнике, а за кадром слышны комментарии ее возлюбленного.

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Напомним, что о возобновлении романа двух звезд спустя 17 лет стало известно в мае этого года. К тому времени Джен рассталась со своим женихом, американским бейсболистом Алексом Родригесом, а сам Аффлек - с актрисой Аной де Армас.

Ранее "Телеграф" писал, что Аффлек планирует сделать предложение своей возлюбленной Джей Ло. Также поговаривают, что в скором времени знаменитости могут начать жить вместе.