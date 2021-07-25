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Это случилось: Дженнифер Лопес подтвердила свой роман с Беном Аффлеком поцелуем (фото)

Это случилось: Дженнифер Лопес подтвердила свой роман с Беном Аффлеком поцелуем (фото)
10:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram jloitalia

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая ранее порадовала поклонников общим фото с подросшей дочерью Эммой, официально подтвердила свои отношения с бывшим женихом, голливудским актером Беном Аффлеком. Пара отпраздновала 52-летие певицы на роскошной яхте.

Популярная исполнительница опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме несколько фото, на которых продемонстрировала подтянутую фигуру, а последний снимок стал сюрпризом для фанатов артистки.

На нем запечатлен нежный поцелуй Джей Ло и Аффлека.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поцелуй

Также Джей Ло выложила видео, на котором хвастается своим шикарным телом в купальнике, а за кадром слышны комментарии ее возлюбленного.

 
 
 
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A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Напомним, что о возобновлении романа двух звезд спустя 17 лет стало известно в мае этого года. К тому времени Джен рассталась со своим женихом, американским бейсболистом Алексом Родригесом, а сам Аффлек - с актрисой Аной де Армас.

Дженнифер Лопес в купальнике

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Дженнифер Лопес в купальнике

Дженнифер Лопес в купальнике

Ранее "Телеграф" писал, что Аффлек планирует сделать предложение своей возлюбленной Джей Ло. Также поговаривают, что в скором времени знаменитости могут начать жить вместе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

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Бен Аффлек, Дженнифер Лопес.
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