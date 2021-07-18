"С моим кокосиком": Дженнифер Лопес умилила фото со своей дочерью Эммой

51-летняя певица не перестает светиться с тех пор, как ее громкое воссоединение с бойфрендом Беном Аффлеком стало достоянием общественности. Напомним, что о возобновлении романа двух звезд спустя 17 лет стало известно в мае этого года. К тому времени Джен рассталась со своим женихом, американским бейсболистом Алексом Родригесом, а сам Аффлек - с актрисой Аной де Армас.

Мировой звезде всегда доставляет радость отдых со своими детьми - двойняшками Максом (Максимиллиан Дэвид) и Эмми (Эмма Мэрибел), которых Лопес родила 22 февраля 2008 года от певца Марка Энтони.

Артистка разместила в Инстаграме новое фото с 13-летней дочерью, которое подписала: "Выходные с моим кокосиком".

Напомним, что Дженнифер может снова стать невестой Бена Аффлека. Голливудский актер планирует сделать предложение своей возлюбленной. Также поговаривают, что в скором времени звезды могут начать жить вместе.