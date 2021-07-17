Кристен Стюарт появилась на публике с обручальным кольцом (фото)

31-летняя Кристен Стюарт и сценаристка Дилан Мейер были замечены с похожими на обручальные кольца украшениями в аэропорту Лос-Анджелеса еще 8 июля.

Как пишет Daily Mail, на днях актриса вновь "засветилась" с золотым украшением на безымянном пальце левой руки, когда покидала салон красоты.

Для своего выхода Кристен выбрала джинсовый образ, состоящий из серого пиджака и светлых синих джинсов.

Источник: Mirror

Звезда "Сумерек" ранее призналась, что ей "не терпится" сделать предложение своей любимой и похоже, что актриса, возможно, недавно опустилась на одно колено. Тогда актриса заявила, что у нее уже есть пара идей предложения, намеченных в ее голове.

Напомним, что в прошлом Кристен встречалась со своим партнером по фильму "Сумерки" Робертом Паттинсоном, певицей St. Vincent и ангелом Victoria's Secret Стеллой Максвелл. С Дилан актриса встречается с августа 2019 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографичном фильме "Спенсер". В январе в сети появились фото актрисы в образе Леди Ди.