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Кристен Стюарт появилась на публике с обручальным кольцом (фото)

Кристен Стюарт появилась на публике с обручальным кольцом (фото)
Обновлено 21:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram

31-летняя Кристен Стюарт и сценаристка Дилан Мейер были замечены с похожими на обручальные кольца украшениями в аэропорту Лос-Анджелеса еще 8 июля.

Как пишет Daily Mail, на днях актриса вновь "засветилась" с золотым украшением на безымянном пальце левой руки, когда покидала салон красоты.

Для своего выхода Кристен выбрала джинсовый образ, состоящий из серого пиджака и светлых синих джинсов.

Кристен Стюарт стиль

Кристен Стюарт

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Кристен Стюарт и Дилан Мейер

Источник: Mirror

Звезда "Сумерек" ранее  призналась, что ей "не терпится" сделать предложение своей любимой и похоже, что актриса, возможно, недавно опустилась на одно колено. Тогда актриса заявила, что у нее уже есть пара идей предложения, намеченных в ее голове.

Напомним, что в прошлом Кристен встречалась со своим партнером по фильму "Сумерки" Робертом Паттинсоном, певицей St. Vincent и ангелом Victoria's Secret Стеллой Максвелл. С Дилан актриса встречается с августа 2019 года.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер

Ранее "Телеграф" сообщал, что Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в биографичном фильме "Спенсер". В январе в сети появились фото актрисы в образе Леди Ди.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 217

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Кристен Стюарт, Дилан Майер.
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