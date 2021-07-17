"Не круто бро": видео Селены Гомес с ярким париком стало вирусным в TikTok

28-летняя американская актриса и певица Селена Гомес, которая недавно стала звездой обложки Vogue, немного повеселилась с собой 14-летней.

Девушка высмеяла свои волосы, вспомним интервью 2007 года, которое, будучи звездой Disney, давала на красной дорожке одного из светских мероприятий. Тогда у актрисы были яркие синие локоны.

На днях Селена разместила в TikTok видео с реконструкцией того самого интервью, на котором она держит в руке разноцветный парик.

"К своей младшей версии: Не круто бро", - подписала знаменитость ролик, который собрал более 6 миллионов лайков. Добавим, что на аккаунт артистки подписано около 31 миллиона пользователей.

То самое интервью будущей мировой звезды.

Ранее Селена Гомес перекрасилась в блондинку, но недолго пробыла в новом имидже. Теперь 28-летняя звезда снова брюнетка.

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А недавно Гомес призналась, почему до сих пор не хочет устраивать свою личную жизнь с кем-нибудь еще.