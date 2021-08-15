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"Мы любим тебя": 75-летний Сильвестр Сталлоне показал красавицу-жену (фото)

"Мы любим тебя": 75-летний Сильвестр Сталлоне показал красавицу-жену (фото)
Обновлено 07:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram Jennifer Flavin Stallone

Звезда фильмов "Рокки" и "Рэмбо", голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который недавно поделился фото с коллегой по фильму "Отряд самоубийц: Миссия навылет" Джоном Синой, поздравил свою супругу, американскую модель и актрису Дженнифер Флавин с 53-летием.

На официальной странице в Инстаграме Слай выложил совместное фото с красавицей-женой, младшей за него на 22 года, матерью его троих дочерей: Софии (1996), Систин (1998) и Скарлет (2002).

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"С Днем Рождения, Дженнифер! Замечательная жена и мама! Мы любим тебя", - написал в посте Сталлоне.

Актер женился на Флавин в мае 1997 года.

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин

У Сталлоне также есть два старших сына  от первого брака с актрисой Сашей ЗакСейдж 1976 года рождения (он умер в 2012 году в результате атеросклероза коронарных артерий) и Серджо (1979), страдающий аутизмом.

Отметим, что 75-летняя знаменитость ценит не только свою семью, но и питомцев. Так, в июне Сильвестр Сталлоне поделился фото, на котором он читает прессу вместе с тремя своими собачками и кошкой.

В мае этого года появилась информация о том, что американский актер Сильвестр Сталлоне продает свою элитную виллу в городе Ла Куинта (Калифорния) практически себе в убыток.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Сильвестр Сталлоне, Дженнифер Флавин.
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