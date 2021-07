В образе "Миротворца": Сильвестр Сталлоне позабавил сеть фото с коллегой из "Отряда самоцбийц-2"

В Украине 5 августа состоится премьера сиквела фильма из киновлесенной DC под названием "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Режиссером и сценаристом фильма стал Джеймс Ганн ("Стражи Галактики", "Стражи Галактики. Часть 2"). Трейлер предстоящего фильма "Отряд самоубийц -2" смотрите по ссылке.

В актерский состав вошли персонажи из первой части, такие как Харли Квинн (Марго Робби), Рик Флэг (Джоэл Киннаман), Аманда Уоллер (Виола Дэвис), Капитан Бумеранг (Джай Кортни). Также к знаменитостям присоединились новые герои, включая Бладспорта (Идрис Эльба), Мыслителя (Питер Капальди), Блэкгарда (Пит Дэвидсон), Миротворца (Джон Сина), Короля Акул (Сильвестр Сталлоне).

Напомним, что об участии звезды "Рокки" стало известно в ноябре 2020 года, но тогда не было известно, какого супергеройского персонажа сыграет 75-летний Сталлоне. Ранее актер уже работал с Ганном над фильмом "Стражи Галактики-2".

На днях Сильвестр Сталлоне опубликовал в Инстаграме совместное фото с Джоном Синой. Актеры появились на утреннем шоу Good Morning America ("Доброе утро, Америка"). Известный рестлер запечатлен на снимке в образе Миротворца, который входит в новую команду "Отряда самоубийц".

Добавим, что Джеймс Ганн планирует снять отдельный сериал о персонаже Сины. Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что это будет предыстория героя. В комиксах DC Миротворец является экстремистом, убивающим ради "мира во всем мире". Премьера спин-оффа запланирована на январь 2022 года на HBO Max.

