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В образе "Миротворца": Сильвестр Сталлоне позабавил сеть фото с коллегой из "Отряда самоцбийц-2"

В образе "Миротворца": Сильвестр Сталлоне позабавил сеть фото с коллегой из "Отряда самоцбийц-2"
12:28 Сегодня Телеграф Фото: instagram James Gunn

В Украине 5 августа состоится премьера сиквела фильма из киновлесенной DC под названием "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Режиссером и сценаристом фильма стал Джеймс Ганн ("Стражи Галактики", "Стражи Галактики. Часть 2"). Трейлер предстоящего фильма "Отряд самоубийц -2" смотрите по ссылке.

В актерский состав вошли персонажи из первой части, такие как Харли Квинн (Марго Робби), Рик Флэг (Джоэл Киннаман), Аманда Уоллер (Виола Дэвис), Капитан Бумеранг (Джай Кортни). Также к знаменитостям присоединились новые герои, включая Бладспорта (Идрис Эльба), Мыслителя (Питер Капальди), Блэкгарда (Пит Дэвидсон), Миротворца (Джон Сина), Короля Акул (Сильвестр Сталлоне).

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Напомним, что об участии звезды "Рокки" стало известно в ноябре 2020 года, но тогда не было известно, какого супергеройского персонажа сыграет 75-летний Сталлоне. Ранее актер уже работал с Ганном над фильмом "Стражи Галактики-2".

На днях Сильвестр Сталлоне опубликовал в Инстаграме совместное фото с Джоном Синой. Актеры появились на утреннем шоу Good Morning America ("Доброе утро, Америка"). Известный рестлер запечатлен на снимке в образе Миротворца, который входит в новую команду "Отряда самоубийц".

Сильвестр Сталлоне и Джон Сина

Добавим, что Джеймс Ганн планирует снять отдельный сериал о персонаже Сины. Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что это будет предыстория героя. В комиксах DC Миротворец является экстремистом, убивающим ради "мира во всем мире". Премьера спин-оффа запланирована на январь 2022 года на HBO Max.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у предстоящего фантастического фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе в главной роли будет отдельный сериал о представительницах таинственного женского ордена - Бене Гессерит.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 254

Все по теме:

HBO, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Ганн, Миротворец, Джон Сина, Отряд самоубийц 2, Отряд самоубийц: Миссия навылет.
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