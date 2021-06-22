"Нет ничего лучше, чем читать новости с друзьями": Сталлоне показал своих "грозных" питомцев (фото)

74-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который каждое утро поднимает по 40 кг стали, поделился с поклонниками новыми фото со своими очаровательными питомцами: тремя кучерявыми собачками и одной кошечкой.

На кадрах звезда боевиков мирно читает ежедневные новости в столовой, а окружают его верные хвостатые друзья.

"Нет ничего лучше, чем читать новости с друзьями", - подписал фото звезда боевиков в Инстаграме.

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Стоить добавить, что американский актер является тем еще любителем животных. Известно, что Сталлоне держит в своем собственном доме аллигатора, дикобраза, а также 46-летнюю черепаху еще со съемок фильма "Рокки".

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Напомним, что в молодости у актера был мастиф по кличке Буткус, которого Сталлоне всегда будет считать своим лучшим другом.

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View this post on Instagram A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone)

View this post on Instagram A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone)

А не так давно Слай вывел в люди очаровательного кабанчика.