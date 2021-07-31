Дженнифер Гарнер загружена работой, пока ее экс-муж Бен Аффлек развлекается на яхте с Джей Ло - фото

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер, которая поддержала решения своего бывшего мужа Бена Аффлека возобновить роман с Дженнифер Лопес, в преддверии очень загруженного рабочего дня в пятницу, 30 июля, продемонстрировала свой "рабочий" стиль одежды.

49-летняя знаменитость направлялась на деловую встречу в городке Брентвуд (штат Лос-Анджелес) в свободных темно-синих джинсах, помятой светло-розовой рубашке с парой черных ботинок. Волосы Дженнифер были распущены и на ее лице не было ни грамма косметики. При этом актриса была бодра и улыбчива к папарацци, передает Daily Mail.

Источник: Daily Mail

Источник: Daily Mail

А пока Гарнер занимается делами, отец ее троих детей Бен Аффлек все еще наслаждается отпуском с Джей Ло на яхте, которая якобы принадлежит Ринату Ахметову. Позже данную информацию опровергли представители украинского олигарха.

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Гарнер прожила в браке с Аффлеком целых 13 лет. В 2018 году звезды решили расстаться, в частности из-за злоупотребления актера алкоголем. Ранее актриса помогла своей разведенной поклоннице позитивным и мотивирующим посланием в соцсети.

Напомним, что близкий друг Бена Аффлека, актер Мэтт Деймон, в шутливой форме прокомментировал его отношения с Дженнифер Лопес.