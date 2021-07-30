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Джейми Ли Кертис рассказала, что ее сын стал дочерью (фото)

Джейми Ли Кертис рассказала, что ее сын стал дочерью (фото)
15:49 Сегодня Телеграф Джейми Ли Кертис

Актриса Джейми Ли Кертис сообщила, что ее сын Томас стал дочерью Руби в новом интервью для журнала AARP. О трансгендерном переходе она рассказала с разрешения Руби. 

Об этом сообщает CNN.

Обложку журнала актриса опубликовала в Инстаграм. 

 
 
 
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Публикация от Jamie Lee Curtis (@curtisleejamie)

 

Руби - младший ребенок в семье Кертис и Кристофера Геста. Девушке 25 лет и по словам Кертис она работает редактором компьютерных игр и готовится к свадьбе в 2022 году. 

Томас / Руби Гест

(Томас Гест, фото 2016 г. Hollywood.com )

Также у пары есть старшая дочь Энни. Оба ребенка были усыновлены. 

Обладательница "Золотого глобуса" также прокомментировала возможность стать бабушкой. Она сказала, что надеется на это. 

Джейми Ли Кертис известна своей поддержкой ЛГБТИК сообщества. Она купила права на экранизацию мемуаров Сары Каннингем, которая основала организацию Free Mom Hugs, оказывающую поддержку ЛГБТ-молодежи, от которых отвернулись их родители. 

Ранее "Телеграф" писал, что во Львове блогера захейтили за поцелуй в военной форме и поддержку ЛГБТ - скандалом заинтересовались военные. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 269

Все по теме:

ЛГБТ, Джейми Ли Кертис, Трансгендер, Томас Гест.
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