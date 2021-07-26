Скандалом с ЛГБТ-блогером во Львове заинтересовались военные

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16:36 Сегодня Телеграф ЛГБТ

Блогеру Владимиру Заишлому, который открыто заявляет о своей гомосексуальной ориентации, сказали удалить видео с поцелуем в военной форме. По словам Заишлого, звонили из военной части. Ранее это видео и защита ЛГБТИК подростков вызвали травлю молодого человека в Интернете. 

Про это блогер рассказал в сторис.

Также Заишлый сообщил, что в части знали про его ориентацию, чтобы избежать непредсказуемой реакции он сразу заявил о себе. 

"Сначала с некоторым превосходством и страхом со мной начали общаться. А дальше все было более чем хорошо", — отметил блогер. 

vova.zaishlyi_story

(Фото и видео: Instagram)

Также молодой человек написал, что ЛГБТ люди не дискредитируют армию, и они воюют, пока комментаторы пишут злобные мессенджи. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что В Израиле ЛГБТ-парам разрешили пользоваться услугами суррогатных матерей.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 269

Все по теме:

Львов, Военная часть, Травля, гомосексуал.
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