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В Израиле ЛГТБ-парам разрешили пользоваться услугами суррогатных матерей

В Израиле ЛГТБ-парам разрешили пользоваться услугами суррогатных матерей
04:37 Сегодня Телеграф

В Израиле Верховный суд в воскресенье, 11 июля, признал незаконным запрет для представителей ЛГТБ-сообщества становиться родителями путем суррогатного материнства.

Об этом сообщает "Deutsche Welle".

Все ограничения, которые запрещают однополым парам прибегать к услугам суррогатных матерей, должны быть отменены в течении полугода парламентом страны.

"Мы не можем смириться с продолжающимся серьезным нарушением прав человека существующим сейчас законодательством в сфере суррогатного материнства", - написала судья Эстер Хают в своем решении.

"Наконец-то, равенство!", - так прокомментировал решение Верховного суда министр здравоохранения Израиля Ницан Хоровиц в своем аккаунте в Twitter.

Он сказал, что Минздрав сделает все для выполнения этого решения суда на практике.

Представители ЛГБТ-сообщества положительно восприняли такое решение и оценили его как прорыв.

Иск об отмене запрета активисты подали около года назад. В Израиле однополым парам запрещалось пользоваться услугами суррогатных матерей, однако гетеросексуальные союзы и одинокие женщины имеют такое право.

В то же время в стране невозможно заключить гомосексуальный союз, однако если такие браки зарегистрированы за рубежом, они официально признаются.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что известная актриса и певица, а также активистка ЛГТБ-сообществ Майли Сайрус рассталась с мужем Лиамом Хемсвортом через 7 месяцев после свадьбы - сразу после этого она была подмечена на поцелуях с девушкой во время отдыха.

Также недавно в РФ торговая марка "ВкусВилл" попала в скандал из-за рекламы с ЛГТБ парой - многие негативно отнеслись к такому решению и компании пришлось извиняться за рекламу

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Израиль, Суррогатное материнство, Однополые отношения, ЛГТБ, Однополые пары.
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