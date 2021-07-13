В Израиле ЛГТБ-парам разрешили пользоваться услугами суррогатных матерей

В Израиле Верховный суд в воскресенье, 11 июля, признал незаконным запрет для представителей ЛГТБ-сообщества становиться родителями путем суррогатного материнства.

Об этом сообщает "Deutsche Welle".

Все ограничения, которые запрещают однополым парам прибегать к услугам суррогатных матерей, должны быть отменены в течении полугода парламентом страны.

"Мы не можем смириться с продолжающимся серьезным нарушением прав человека существующим сейчас законодательством в сфере суррогатного материнства", - написала судья Эстер Хают в своем решении.

"Наконец-то, равенство!", - так прокомментировал решение Верховного суда министр здравоохранения Израиля Ницан Хоровиц в своем аккаунте в Twitter.

Он сказал, что Минздрав сделает все для выполнения этого решения суда на практике.

Представители ЛГБТ-сообщества положительно восприняли такое решение и оценили его как прорыв.