В Израиле ЛГТБ-парам разрешили пользоваться услугами суррогатных матерей

В Израиле Верховный суд в воскресенье, 11 июля, признал незаконным запрет для представителей ЛГТБ-сообщества становиться родителями путем суррогатного материнства.
Об этом сообщает "Deutsche Welle".
Все ограничения, которые запрещают однополым парам прибегать к услугам суррогатных матерей, должны быть отменены в течении полугода парламентом страны.
"Мы не можем смириться с продолжающимся серьезным нарушением прав человека существующим сейчас законодательством в сфере суррогатного материнства", - написала судья Эстер Хают в своем решении.
"Наконец-то, равенство!", - так прокомментировал решение Верховного суда министр здравоохранения Израиля Ницан Хоровиц в своем аккаунте в Twitter.
Он сказал, что Минздрав сделает все для выполнения этого решения суда на практике.
Представители ЛГБТ-сообщества положительно восприняли такое решение и оценили его как прорыв.
Иск об отмене запрета активисты подали около года назад. В Израиле однополым парам запрещалось пользоваться услугами суррогатных матерей, однако гетеросексуальные союзы и одинокие женщины имеют такое право.
В то же время в стране невозможно заключить гомосексуальный союз, однако если такие браки зарегистрированы за рубежом, они официально признаются.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что известная актриса и певица, а также активистка ЛГТБ-сообществ Майли Сайрус рассталась с мужем Лиамом Хемсвортом через 7 месяцев после свадьбы - сразу после этого она была подмечена на поцелуях с девушкой во время отдыха.
Также недавно в РФ торговая марка "ВкусВилл" попала в скандал из-за рекламы с ЛГТБ парой - многие негативно отнеслись к такому решению и компании пришлось извиняться за рекламу