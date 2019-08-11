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Майли Сайрус подловили на поцелуях с девушкой

Майли Сайрус подловили на поцелуях с девушкой
15:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Известная актриса и певица, а также активистка ЛГТБ-сообществ Майли Сайрус рассталась с мужем Лиамом Хемсвортом через 7 месяцев после свадьбы.

Однако сразу после расставания она была подмечена на поцелуях с девушкой во время отдыха.

В воскресенье, 11 августа, сеть взорвала новость о расставании Майли Сайрус и Лиама Хемсворта, история отношений которых берет начало еще в 2009 году. Из-за недоразумения в повседневной жизни звезды единогласно решили разорвать отношения. Сразу после этого 26-летнюю звезду подловили на объятиях и поцелуях с 30-летней блогером.

Снимки от папарацци появились на сайте издания TMZ. Майли Сайрус отдыхает в Италии на озере Комо вместе с блондинкой Кэйтлин Картер. Как отмечается в источнике, недавно девушка также развелась со своим мужем Броди Дженнером. А что касается их отношений с Майли, они давно знают друг друга и даже дружили семьями.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались: подробности

На снимках, которые папарацци удалось сделать во время их отдыха, девушки обнимаются, лежа на берегу озера, а также нежно целуются, не прячась от камер.

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Майли Сайрус, Актриса, Певица, Кэйтлин Картер.
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