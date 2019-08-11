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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались: подробности
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались: подробности

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались: подробности

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались: подробности
11:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Звездные пары часто удивляют поклонников своими резкими изменениями в личной жизни, однако 26-летняя Майли Сайрус и 29-летний Лиам Хемсворт стали так называемыми триумфаторами.

Знаменитости разводятся через полгода после женитьбы.

О разводе известной американской певицы и актрисы Майли Сайрус и ее мужа, австралийского актера Лиама Хемсворта сообщает издание People. По словам инсайдеров, звезды не смогли ужиться под одной крышей, поэтому единогласно решили разорвать отношения.

Стоит напомнить, что в декабре 2018 года влюбленные тайно поженились, устроив закрытую церемонию и вечеринку для ближайших друзей в своем доме. Однако уже в августе 2019 года 26-летняя Майли Сайрус решилась на переезд от 29-летнего Лиама Хемсворта после довольно долгой истории отношений.

"Мы не хотим размножаться": Майли Сайрус дала откровенное интервью известному глянцу

Что интересно, сразу после официального подтверждения о расставании Майли Сайрус, которая активно поддерживает ЛГБТ-сообщества, отправилась на отдых с блогером Кэйтлин Картер. Девушки публикуют немало совместных фото из Италии, где проводят отпуск.

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Майли Сайрус, Лиам Хемсворт, Расставание.
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