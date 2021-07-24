Во Львове парня захейтили за защиту ЛГБТ и видео поцелуя с другим парнем в военной форме

Львовский блогер Владимир Заишлый рассказал про агрессию после его защиты ЛГБТИК подростков в Интернете. Мужчина позиционирует себя как гомосексуал, танцор и визажист. Одной из причин агрессии стало видео, где он в военной форме целуется с другим парнем.

Про конфликт Заишлый рассказал в своем Телеграм-канале.

Причиной хейта со стороны пользователей Инстаграм стали сторис, где молодой человек заявил, что "делать такое (избивать подростков ЛГБТИК -ред.), хайповать и рекламировать нетерпимость это недопустимо". Его сторис перепостил новостной паблик в соцсети и начались угрозы.





Также молодому человеку, в связи с агрессией в его адрес, уже предложили правовую помощь.

Одним из эпизодов, которые используют агрессоры в своих сообщениях стало видео поцелуя, которое он опубликовал в мае 2021.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@_v___z_)

Ранее "Телеграф" писал, что ЕСПЧ обязал Россию признавать однополые браки.