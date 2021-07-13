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ЕСПЧ обязал Россию признавать однополые браки: у Путина дали ответ суду

ЕСПЧ обязал Россию признавать однополые браки: у Путина дали ответ суду
Обновлено 18:45 Сегодня Телеграф

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию признавать однополые союзы, но в Кремле негативно отнеслись к такому заявлению.

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на слова основателя движения московского гей-прайда Николая Алексеев.

ЕСПЧ принял такое решение после рассмотрения жалоб трех гомосексуальных пар на запрет вступления в брак и других видов гражданских партнерств. 

По словам Алексеева,  вопрос признания однополых браков был отвергнут ЕСПЧ еще на стадии коммуникации, так как суд в принципе не признает обязательство государств на регистрацию однополых браков. Также он говорит, что в России ждут европейского консенсуса, когда  75% или 80% стран такие браки узаконят. 

"Такого консенсуса нет, но по альтернативным союзам ситуация гораздо проще, потому что их признают больше половины стран, входящих в Совет Европы", — рассказал Алексеев.

Согласно пресс-релизу суда, Россия нарушила статью 8 Европейских конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). 

«Суд постановил, что не было никаких оснований для того, чтобы заявители не могли придать своим союзам юридическую форму. Что касается аргумента о том, что большинство россиян не одобряют однополые союзы, суд постановил, что доступ к правам меньшинства не может зависеть от согласия большинство», — сообщают в ЕСПЧ.

Также основатель движения гей-прайдов говорит, что если государство хочет соответствовать своим международным обязательствам, то оно должно на законодательном уровне признать право однополых пар на какие-либо альтернативные союзы. Такие пары должны иметь точно такие же права, которыми пользуются разнополые пары, заключающие брак.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Верховный суд Израиля разрешил однополым парам прибегать к пользованью услугами суррогатных матерей.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Россия, ЕСПЧ, Однополые браки, ЛГТБ.
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