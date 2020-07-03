Дженнифер Гарнер рассказала о жизни после развода

Недавно Гарнер выложила у себя в Instagram коллаж из веселых фотографий, на которых она дурачится, одетая в забавные костюмы. Позитивный пост понравился большинству подписчиков Дженнифер, но одного из них заставил грустить. Фанатка излила душу в комментариях актрисы и рассказала, что ей очень плохо после расставания с мужем.

Поклонники Дженнифер Гарнер в очередной раз убедились в доброте и сострадательности актрисы.

Мне бы ваше счастье и спокойствие. Я говорю это без обиды, я знаю, что вы хороший и добрый человек, это видно. Недавно я наконец-то набралась смелости и выгнала своего мужа, который долгие годы мучил меня эмоционально. Мне кажется, я никогда не стану счастливой… — пожаловалась пользовательница. В конце она отметила, что веселый контент Дженнифер радует ее, но она чувствует себя очень далекой от безмятежной жизни.

Зачем я вам это все рассказываю? Не знаю… — подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Quarantine, but make it fashion. #lockdownfierce #DMtobookyourColonialZoom Публикация от Jennifer Garner (@jennifer.garner) 29 Июн 2020 в 12:13 PDT

Дженнифер неожиданно оставила этой поклоннице трогательное сообщение:

У вас тяжесть на сердце, я чувствую. Мне очень жаль. Надеюсь, с вами рядом есть сильные женщины, напоминающие вам о вашей силе и ценности. Надеюсь, вам удастся успокоить свой ум и сердце молитвой/медитацией/упражнениями/искусством. Радость придет, и за нее стоит побороться. А до тех пор — моя любовь с вами.

Гарнер знает, о чем говорит — в 2018 году она развелась с Беном Аффлеком, за которым была замужем 13 лет. У пары трое общих детей, которых они продолжают растить вместе. Сложные отношения Дженнифер и Бена усугубило его пристрастие к алкоголю. Сам Аффлек отмечал, что очень тяжело переживал развод с Гарнер и считает это огромной потерей. Но сейчас актер счастлив в отношениях с актрисой Аной де Армас, которые одобрила Дженнифер.