Личная жизнь Макса Михайлюка: сердце "Холостяка" занято

Герой самого романтического шоу страны «Холостяк» Максим Михайлюк после окончания проекты признался, что его сердце теперь занято.

Максим стал гостем прямого эфира на инстаграм-странице эксучастницы проекта Оли Виноградовой. Он ответил на интересующие вопросы девушки и зрителей. Не обошли тему личной жизни пилота.

Известно, что после окончания шоу история Даши и Максима закончилась. Однако жизнь продолжается и каждый из них уже отдельно строит отношения.

Недавно, Ульянова рассказала, что любит и чувствует себя любимой. Последовал с подобным заявлением и "Холостяк".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vinogradova | Bachelor X (@oliavinohradova) 23 Июн 2020 в 10:52 PDT

Михайлюк признался, что пока его сердце занято. Он нашел девушку, с которой стремится построить отношения и делает это. Однако имя избранницы и другие детали по ней пилот не рассекретил.